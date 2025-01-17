شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بيراميدز يزاحم الأهلى على ضم مصطفى العش من زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولي نادى بيراميدز في مفاوضات قوية مع مصطفى العش مدافع زد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم الانباء التي ترددت في الساعات الأخيرة وذهبت إلى أن الأهلي أتم الصفقة لصالحه.

وقام مسئولي بيراميدز بالحديث مع مسئولى زد لمعرفة الطلبات المالية تمهيداً لتقديم عرض رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول نجاح مسئولو النادي الأهلي في إنهاء إجراءات التعاقد مع مصطفى العش لمدة 3 مواسم ونصف الموسم بدءاً من يناير الجاري حتى صيف 2029.