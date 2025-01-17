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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: الحكومة استعدت لتولي المسؤولية في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة.
وشددت الرئاسة في بيان صادر اليوم، على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ورفض إبعاد أي مواطن عن وطنه.
وشددت الرئاسة في بيان صادر اليوم، على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ورفض إبعاد أي مواطن عن وطنه.