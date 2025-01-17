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الرئاسة الفلسطينية: الحكومة استعدت لتولي المسؤولية في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة.
وشددت الرئاسة في بيان صادر اليوم، على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ورفض إبعاد أي مواطن عن وطنه.

العدوان الإسرائيلي

يذكر أن الحكومة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن خطة شاملة لإنعاش قطاع غزة في مختلف المجالات منها الغذاء، والدواء، والمياه، والمأوى، وذلك بعد الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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