شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: الحكومة استعدت لتولي المسؤولية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة.وشددت الرئاسة في بيان صادر اليوم، على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ورفض إبعاد أي مواطن عن وطنه.يذكر أن الحكومة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن خطة شاملة لإنعاش قطاع غزة في مختلف المجالات منها الغذاء، والدواء، والمياه، والمأوى، وذلك بعد الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع.