شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية: نثمن خطاب سلفاكير ميارديت بشأن الأحداث المؤسفة في جوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت وزارة الخارجية السوادنية، الحكمة التي بدت في خطاب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بشأن الأحداث المؤسفة في العاصمة (جوبا) من اعتداءات استهدفت أشخاص وممتلكات مواطنيين سودانيين؛ ودعوته للتهدئة وعدم اللجوء للعنف ورد الحقوق عبر السبل المشروعة دون إخلال بحقوق الآخرين.

وذكرت وزارة الخارجية السوادنية - في بيان صحفي الجمعة - أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أكد ذات المعاني والقيم التي دعا لها بإعلانه تشكيل لجنة رفيعة المستوي للتحقيق في الأحداث ومحاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأعربت الخارجية السودانية عن قلقها إزاء تصاعد الأوضاع في جوبا، وعدد من المدن الأخرى بدولة جنوب السودان، إثر الاعتداءات على أشخاص وممتلكات مواطنيين سودانيين، ورافقتها حملات تحريض ضدهم .

وأهابت الوزارة بجميع أفراد الجالية السودانية المقيمين بجنوب السودان بتوخي الحيطة والحذر.. ودعت القيادات السياسية والمجتمعية والإعلامية والدينية بجنوب السودان القيام بما تمليه عليهم روابط الجوار والقربي والثقافة المشتركة ببذل الجهود لإعادة الأوضاع لمسارها الطبيعي.