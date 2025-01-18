شكرا لقرائتكم خبر عن نواف سلام يطالب بسرعة الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، نواف سلام إن اللقاء الذى جمعه بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تناول أزمة الوجود الإسرائيلى فى الجنوب اللبنانى، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلى يجب ألا يتأخر ليس يوما واحدا، بل ولو ساعة واحدة من الأراضى اللبنانية.



وأوضح سلام للصحفيين، أن بقاء إسرائيل فى الأراضى اللبنانية سيؤثر على استقرار البلد والمنطقة، معلنا أنه تلقى تعهدات من الرئيس ماكرون ببذل المزيد من الجهود المبنية لحمل إسرائيل على الانسحاب وفقا للجدول الزمنى الذى كان معدا فى اتفاق وقف إطلاق النار والذى وقع بين لبنان وإسرائيل.



وأشاد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، بدعم الرئيس الفرنسى لبلاده، فيما يخص ملف إعادة إعمار لبنان فى هذه المرحلة بعد أن قامت إسرائيل بشن عدوان ممتد على الأراضى اللبنانية.



فى سياق آخر، أعلن سلام، أنه التقى الرئيس اللبنانى جوزيف عون وتباحث معه حول تشكيل الحكومة التى كلف بها، وكان ذلك مرتبطا بعدد الحقائب الوزارية ونوعية الوزارات التى ستكون مشمولة ضمن هذه التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة.