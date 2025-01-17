شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتجه إلى اختتام أفضل أسبوع لها خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

نتائج مؤشرات الأسهم الأمريكية

بورصة نيويورك

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.1% في تعاملات منتصف اليوم، متجهًا نحو تحقيق أول أسبوع مربح له في الأسابيع الثلاثة الماضية.وتتجه مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى اختتام أفضل أسبوع لها خلال شهرين بشكل قوي.وسجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بواقع 398 نقطة، أو 0.9%، اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6%.وساعدت شركة إس إل بي في قيادة السوق، بعد أن حققت الشركة التي تقدم خدمات لحقول النفط أرباحًا وإيرادات أكبر في نهاية عام 2024 مما توقعه المحللون.وارتفع سهم الشركة بنسبة 7.6% بعد أن رفعت الشركة أرباح أسهمها بنسبة 3.6%.وقالت إنها بصدد إعادة 2.3 مليار دولار إلى مستثمريها من خلال إعادة شراء أسهمها.