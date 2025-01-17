شكرا لقرائتكم خبر عن جولات للهيئة التأسيسية للجبهة الوطنية فى الصعيد لمتابعة عمليات جمع التوكيلات والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية تحت التأسيس والمدير التنفيذى لبيت الزكاة والصدقات؛ فى الجولة التفقدية على مدار يومين؛ لمتابعة عمليات جمع توكيلات تأسيس الحزب بمحافظة الأقصر بصعيد مصر.

شارك فى فعاليات الجولة التفقدية الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق وعضو الهيئة التأسيسية للحزب، حيث استمرت الزيارة صباح أمس حتى اليوم الجمعة.

والتقت سحر نصر عدد من السيدات من أهالى الصعيد على هامش المؤتمر الجماهيرى الحاشد بمشاركة شيوخ وكبار العائلات بقرى ومدن الأقصر؛ للتأكيد على الدعم الكامل للحزب بما يساعد على تعزيز التنوع الديمقراطى والحزبى فى الجمهورية الجديدة، وبما يلبى احتياجات المواطنين وينعكس على مستوى معيشتهم.