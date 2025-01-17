شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحطات المائية: إضافة 50 ميجا وات من السد العالى للشبكة الكهربائية مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التركيب الخاصة بعدد 2 محول بالسد العالى مطلع الصيف المقبل لتضيف للشبكة الكهربائية 50 ميجا وات من الطاقة المائية، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بضرورة سرعة تنفيذ خطة تطوير السد العالي لرفع كفائته والاستفادة من هذه القدرات لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الوقود.

وأضاف كمال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك 13 محول جديد من إجمالى 19 محول وصلوا مصر من الخارج فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع قدرة وكفاءة السد العالي بتكلفة تصل إلى 50 مليون يورو، مشيراً إلى أن الـ13 محولا وصل منها لمحطة السد العالي 7 محولات ومن المقرر أن يتم وصول المحولات المتبقية من ميناء أسوان للسد خلال الاسبوع الحالي استعداداً لبدء أعمال التركيب فى بداية الشهر المقبل.

وقال كمال إن السد العالي بمحافظة أسوان يضم أكبر محطة مائية لتوليد الكهرباء فى افريقيا بإجمالى قدرات تبلغ 2100 ميجاوات بواقع 12 توربينة بقدرة 175 ميجا وات لكل توربينة، كاشفا أنه تم وضع خطة لرفع قدرة التوربينات من 175 ميجا وات إلى 200 ميجا وات تكلفة تصل إلى 50 مليون يورو ليصل إجمالي قدرة السد في 2027 إلى 2400 ميجا وات.