الامارات | حمدان بن محمد : ستظل الإمارات واحةً للأمن والأمان ورمزاً للتقدم والاستقرار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن يوم 17 يناير نستحضر فيه كل معاني النخوة والتفاني والعطاء في دولة الإمارات.

وقال سموه على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في السابع عشر من يناير، نستحضر كل معاني النخوة والتفاني والعطاء … يومٌ أثبت فيه شعب الإمارات للعالم قوة تلاحمه، وقدم فيه المقيمون على أرضه نموذجاً مشرفاً في حب هذه الأرض".

وتابع سمو الشيخ حمدان قائلا: "سيبقى هذا اليوم منارة للأجيال القادمة، يروي قصة الولاء المتجذر والحب الفِطري للوطن … وبعون الله، وبعزيمة شعبنا، ستظل الإمارات واحةً للأمن والأمان، ورمزاً للتقدم والاستقرار".