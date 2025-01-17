الشيخة فاطمة وحرم الرئيس المصري تبحثان تعزيز التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في قصر البحر في أبوظبي، السيدة الأولى انتصار السيسي، حرم فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي ترافق الرئيس خلال زيارته إلى الدولة. وتبادلت سموها والسيدة الأولى انتصار السيسي، الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما تناول اللقاء علاقات التعاون بين المؤسسات المعنية بالمرأة والطفولة والأسرة في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وإمكانات تطويرها.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال اللقاء، أن المرأة الإماراتية تحظى برعاية خاصة من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها ودعمت طموحاتها في جميع المجالات، الأمر الذي مكنها من تحقيق إنجازات متميزة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرة سموها إلى أن هذا الدعم المستمر يجسد رؤية القيادة في بناء مجتمع يكون فيه للمرأة دور رئيسي لكونها شريكاً في مسيرة تنمية الوطن.

وثمَّنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، العلاقات الأخوية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي أثمرت خلال عقود طويلة تعاوناً بناء في مختلف المجالات، مشيدة سموها بدور المرأة المصرية والاهتمام الذي توليه مصر بالأسرة وتمكين المرأة، وأكدت سموها أنها تجسد رؤية حكيمة وحرصاً على تعزيز دور المرأة في المجتمع، لكونها ركناً أساسياً في بناء المجتمعات وتنميتها.

من جانبها، أشادت حرم الرئيس المصري، بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في النهوض بالمرأة الإماراتية في جميع المجالات، ومبادراتها في جوانب رعاية الطفولة والأمومة وحماية النشء، وتمكين المجتمع على المستويين المحلي والعالمي.

وقالت: «إن جهود سمو الشيخة فاطمة في مجال تعزيز دور المرأة في المجتمع، أثمرت عن تحقيق إنجازات متميزة، وجعلت من المرأة الإماراتية نموذجاً»، مشيرة إلى أن سموها وضعت رؤية ملهمة أسهمت في التمكين والمساواة، ودعمت نهج التنمية الذي يستهدف بناء مجتمعات قوية. وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة عشاء تكريماً لحرم الرئيس المصري.

حضر اللقاء والمأدبة، عدد من الشيخات والقيادات النسائية والوفد المرافق لحرم الرئيس المصري.