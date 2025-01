جاستن بالدوني يرفع دعوى ضدّ بليك ليفلي وريان رينولدز ويطالبهما بمبلغ خياليّ

رفع جاستن بالدوني دعوى قضائيّة ضدّ بليك ليفلي وريان رينولدز بتهمة التّشهير والابتزاز بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار، متّهمًا إيّاهما بالتّدخّل في إنتاج فيلم It Ends With Us. وتقول الدّعوى القضائيّة إنّ ليفلي تجاوزت حدودها التّعاقديّة، وتلاعبت بقرارات إبداعيّة رئيسيّة، واستغلّت نفوذها مع تايلور سويفت للحصول على نفوذ أقوى.

وبحسب الشّكوى، قامت ليفلي بإعادة كتابة السّيناريو بشكل غير مصرّح به، بما في ذلك تغييرات على مشهد محوري على سطح المبنى. أعرب بالدوني في البداية عن موافقته المهذبة على تعديلاتها، لكنّه كشف لاحقًا أنّه شعر بأنّه مضطرّ للرّدّ بشكل إيجابيّ بسبب مشاركة رينولدز وسويفت. وتؤكّد ليفلي على تأثيرهما لحماية مساهمتها الإبداعيّة.

وتصاعدت التّوتّرات في اجتماع إذ ورد أنّ رينولدز طالب باعتذار من بالدوني عن سوء السّلوك الملحوظ. ووصف شهود عيان اللقاء بأنّه كان عدائيّا بشكل غير عادي، ما ترك بعض الحاضرين في حالة صدمة من نبرة رينولدز العدوانيّة.

واتّهمت ليفلي بالدوني بالتّصرّف بشكل غير لائق، بما في ذلك الإدلاء بتعليقات إيحائيّة وانتهاك خصوصيّتها. ينفي بالدوني هذه الإدّعاءات، مؤكّدًا أنّ تعاملهما كان احترافيًّا وودودًا أثناء الإنتاج. وزعم أيضًا أنّ ليفلي أدلت بتعليقات مهينة حول مظهره وافتعلت حوادث لإلحاق الضّرر بسمعته.

وترفض الدّعوى أيضًا التي رفعها بالدوني اتّهامات ليفلي فيما يتعلّق بتعامله مع التّرويج للفيلم. ويقول فريقه القانونيّ إنّ الأخطاء التّسويقيّة التي ارتكبتها هي التي أدّت إلى تصوّر عام سلبيّ عنها، وليس بسبب أيّة أفعال متعمّدة من جانب بالدوني.

وقد أثارت هذه المعركة القانونيّة، التي تضمّ بعضًا من أكبر الأسماء في هوليوود، اهتمامًا عامًّا كبيرًا. ويقول محامو بالدوني إنّ لديهم أدلّة واسعة النّطاق، بما في ذلك رسائل البريد الإلكترونيّ والرّسائل النّصّيّة، لدعم ادّعائه.

ولم يعلّق ممثّلو ليفلي ورينولدز وسويفت حتّى الآن. وأعرب محامي بالدوني، برايان فريدمان، عن ثقته في قضيّة موكله، قائلًا: “الأدلّة تتحدّث عن نفسها، والحقيقة بدأت تظهر الآن”.

