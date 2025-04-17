قصص الحب والخيانة وصراعات القوة والضعف في “الانكسار”

قصص الحب والخيانة وصراعات القوة والضعف، تجتمع في الدراما التركية المدبلجة “الانكسار” الذي يعرض على MBC1 وشاهد. يطرح العمل قصة كينان باران الذي يجذب الانتباه بكاريزمته وجاذبيته العالية وهو رجل أعمال ناجح يعيش حياة زوجية مضطربة وغير مستقرة مع شريكة حياته هاندان بسب علاقاته السرية. وعلى الرغم من أن زواجه يبدو مثالياً من الخارج، إلا أن زوجته هاندان تبدأ في الشك في رحلاته المتزايدة، وتتعزز شكوكها مع الأيام وتتحرك لاكتشاف الحقائق.

الجدير بالذكر أن العمل مستوحي من الدراما التركية “Kral Kaybederse”، من كتابة جولسيرين بوداي أوغلو Gülseren Budayicioglu. ويدور حول شخص يسعى للسيطرة عل الناس، لكن توازنات حياته تنقلب بشكل سريع وغير متوقع. ولن يقتصر هذا الانقلاب على كينان وحده، بل يؤثر على حياة جميع من حوله. يضم العمل خالد أرغنتش بدور كينان باران، ميرفي ديسدار، أصلحان غوربوز، نيلبيري شاهينكايا، مراد غاريباوغلو، جنان شاميردو، نالان كوروتشيم، فولدن سوغوت إتيك، إزجي أولوسوي، فرهان غولشاه فارلي أوغلو، جيهان تالا، إيديل يينير، علي رضا كوبيلاي، فرحات يلماظ وغيرهم.

تُعرض الدراما التركية المدبلجة “الانكسار” على MBC1، من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

تعرض الدراما التركية المدبلجة “الانكسار” على شاهد، من الأحد إلى الخميس.