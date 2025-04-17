تحديث- أوّل تعليق بعد إغلاق عيادة شام الذّهبي بالشّمع الأحمر في القاهرة

في أوّل تصريح لشام الذّهبي بعد إغلاق عيادتها الخاصّة في القاهرة الجديدة، أوضحت عبر الحساب الرّسمي لمركز “DAO Derma” على “إنستغرام”، أنّ ما يتِمّ تداوله بشأن إغلاق المركز في القاهرة هو مجرد استيفاء لاشتراطات من إدارة العلاج الحرّ بوزارة الصّحّة المصريّة، مؤكّدة أنّ العمل جارٍ على تنفيذ هذه الاشتراطات، وأنّ المركز سيُعاود نشاطه فور الانتهاء منها بالشّكل الأمثل.

وكانت وزارة الصّحّة المصريّة قد أعلنت عن إغلاق عيادة “Dao Derma” الّتي تملكها وتديرها شام الذّهبي ابنة الفنّانة السّوريّة أصالة نصري، في منطقة القاهرة الجديدة وذلك ضمن حملة رقابيّة مفاجئة، استهدفت المراكز الطّبّيّة للتّأكد من التزامها بالشّروط والمعايير القانونيّة.

جاء القرار بحسب الجهات الرّسميّة، بعد اكتشاف مخالفات متعدّدة أبرزها: عدم وجود تراخيص رسميّة وضبط أدوية غير مسجّلة لدى هيئة الدّواء المصريّة، إلى جانب وجود أجهزة طبّيّة غير مرخّصة وقد تمّ إغلاق العيادة رسميًّا بالشّمع الأحمر.

وبناءً على المخالفات المذكورة تمّ تحرير محضر بالواقعة لإحالته إلى النّيابة العامّة لمباشرة التّحقيقات.

يُذكر أنّ شام الّذهبي لم تعلّق على الواقعة عبر صفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ حتّى كتابة هذه السّطور.

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تجدّر الإشارة إلى أن شام تُعتبر من أشهر الأطبّاء الاختصاصيّين في مجالها وقد نالت تكريمًا رسميًّا في يوم الطّبيب المصريّ مؤخّرًا. كما زار عيادتها باقة كبيرة من المشاهير إلى جانب والدتها أصالة نصري منهم: منى زكي، محمّد رمضان، سوسن بدر، بسمة بوسيل، كندة علوش وغيرهم.