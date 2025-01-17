شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: بحاول أبسط الناس بأقل حاجة وجمعت 12 ألف حذاء ووزعتها فى النوادى والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، عن سعادته خلال محاولة إسعاد الجماهير المحبين له، قائلا: "بحاول أبسط الناس بأقل حاجة لما يتصوروا معايا، والصورة بتفرق معاهم والكلمة الحلوة بردو بتفرق".

وأضاف عمر مرموش، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc: "قدمت مبادرة (باصيها لغيرك) لمساعدة المصريين لتوفير أحذية رياضية للشباب فى النوادى لينزلوا بها الملعب زى كل الناس التانية ويوصلوا لحلمهم، وجمعت 12 ألف حذاء جديد ووزعتها على المصريين".

ويقدم عمر مرموش موسما مميزا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني حيث ينافس على لقب هداف الدوري بعد تسجيله 15 هدفًا وصناعة 9 آخرين، ويحتل المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى البوندزليجا خلف هارى كين نجم بايرن ميونخ المتصدر برصيد 16 هدفا.

ويعد مرموش ثانى أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في كل المسابقات الأوروبية بعدما شارك في 34 هدفًا بتسجيله 20 هدفًا وصناعة 14 في الدورى والكأس المحلى بألمانيا وبطولة الدورى الأوروبى مع آينتراخت.

وانفرد ”الخليج 365” مطلع يناير الجارى بانتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتى، وفى انتظار الإعلان الرسمى عن الصفقة بعدما شهدت الأيام الماضية شدا وجذبا بين فرانكفورت والنادى الإنجليزى بشأن التفاصيل المالية للصفقة.