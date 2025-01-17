شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهم طفل، خلال مواجهات اندلعت الليلة، في محيط مخيم عسكر الجديد بمدينة نابلس بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع اقتحام عدد من المدن والبلدات الفلسطينية.وفي قطاع غزة، تواصل القصف الجوي والمدفعي المكثف على مناطق متفرقة في القطاع، ما أدى إلى استشهاد 86 فلسطينيًا بينهم 23 طفلًا و27 امرأة، وإصابة أكثر من 258 آخرين، منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.