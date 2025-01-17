شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الوفد: اتفاقية الهدنة فى غزة أنهت أكبر أزمة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بأن إقرار اتفاقية وقف إطلاق النار، تاريخية وستكتب تاريخ جديد للمنطقة، وأنهي أكبر معاناة وأكبر أزمة في التاريخ، بعدما حصدت آلة الحرب الإسرائيلية، آلاف الأرواح البريئة من الفلسطينين العزل.

وأضاف رئيس برلمانية "الوفد" فى تصريحات له، أن هذه الحرب وهذه الأزمة والمواقف أفرزت وبينت الذهب من الفالصو، وأوضح للجميع من هم الرجال من ذهب الذين رفضوا تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، واستمروا كحائط صد مدافعين عن القضية الفلسطينية، ومطالبين بإنهاء الحرب، وتسهيل دخول المساعدات وعلى رأس هؤلاء هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذين كان لهم دور كبير في هذه الاتفاقية التي أنقذت الملايين.

ولفت طارق عبد العزيز، إلى أن الدور المصري محوري ومهم جداً وتاريخي منذ أكثر من 75 عام، ومازالت مصر هي قلب العروبة النابض، وأن جهود الدول التي رعت هذه الاتفاقية مقدرة، ومستمرة حتى آخر يوم في الاتفاق بإتمام انسحاب إسرائيل، موضحاً بأن مصر حاضرة وبقوة في كل الفعاليات وستعمل مع الشركاء على إعادة إعمار غزة .