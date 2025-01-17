شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: فرنسيان بقائمة الرهائن الـ33 المقرر إطلاق سراحهم بأول مراحل اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الرهينتين "الفرنسيين-الإسرائيليين" المحتجزين في قطاع غزة، عوفر كالديرون وأوهاد ياحالومي، من بين قائمة الرهائن الـ33 الذين سيطلق سراحهم فى إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقال الرئيس الفرنسي - في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" - إن بلاده تواصل تعبئتها، بلا كلل، حتى يتمكن عوفر كالديرون وأوهاد ياحالومي من العودة إلى عائلاتهما.



وبحسب الاتفاق الذى تم التوصل إليه أول أمس الأربعاء من المفترض أن تطلق حركة حماس سراح 33 رهينة مقابل الإفراج عن نحو ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، على أن يتم الإفراج عن الرهائن على دفعات.



وكان وزيرالخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد صرح - أمس - بأن "لا يقين" حول مصير الرهينتين الفرنسيين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة عوفر كالديرون وأوهاد ياحالومي.



وقال بارو - في تصريح صحفي - "مضت أشهر طويلة من غير أن تردنا أنباء عنهما ، نأمل فعلا أن يتمكنا من العودة إلينا على قيد الحياة وبصحة جيدة وذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ الأحد القادم"، معربا عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق بمثابة الفصل الأخير من هذه الحرب المدمرة التي استمرت لفترة طويلة ومن شأنه أن يسمح بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسيين.



ورحبت فرنسا بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة..مشيدة بجهود الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق ذلك .. داعية الأطراف إلى تنفيذه دون تأخير.