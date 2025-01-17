شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: قصفنا أهدافا حيوية فى إيلات بأربعة صواريخ وبمسيرات منطقة يافا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الحوثيون أنهم قصفوا أهدافا حيوية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل بأربعة صواريخ مجنحة وقصفهم بثلاث مسيرات أهدافا إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال الحوثيون: قصفنا هدفا حيويا إسرائيليا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.