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الحوثيون: قصفنا أهدافا حيوية فى إيلات بأربعة صواريخ وبمسيرات منطقة يافا

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الحوثيون: قصفنا أهدافا حيوية فى إيلات بأربعة صواريخ وبمسيرات منطقة يافا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 17 يناير 2025 03:56 م

أكد الحوثيون أنهم قصفوا أهدافا حيوية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل بأربعة صواريخ مجنحة وقصفهم بثلاث مسيرات أهدافا إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال الحوثيون: قصفنا هدفا حيويا إسرائيليا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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