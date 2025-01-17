شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عطوة: نجحت فى إضحاك صلاح عبد الله فاختارنى لهذه المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسرح الجامعة هو الخط العريض في حياته، وأن أداءه لمشهد كوميدي للنجم صلاح عبد الله، الذي كان يخرج عرضا في مسرح الجامعة كان سبب الإعجاب به كممثل في فريق الجامعة.

وأضاف الفنان هشام عطوة، خلال لقائه الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "نجحت في إضحاك صلاح عبد الله في اختبار دور المهرج، فاختارني للمشاركة في (انت حر) للكاتب الراحل لينين الرملي".

وأضاف عطوة خلال اللقاء: "فور دخولي كلية التجارة بجامعة القاهرة، لأول مرة سألت عن مكان فريق التمثيل، وبعد تخرجي منها ودرست علوم المسرح في جامعة حلوان وكان دفعتي الفنان فتحى عبد الوهاب وسامح حسين".

وأكد عطوة أنه لم يلتحق بمعهد الفنون المسرحية لكبر سنه، لكنه تميز في دراسة المسرح، مشيراً إلى أن الإخراج أعمق من التمثيل ويجب على المخرج أن يكون فاهم في التمثيل.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة، في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.