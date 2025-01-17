شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عطوة: تفوقت على مصطفى شعبان فى إخراج مسرحيات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، إنه شارك العام الماضي في مسلسل "المعلم" من بطولة الفنان الكبير مصطفى شعبان، خاصة أنه صديقه ودفعته في الجامعة، حيث كان مصطفى يدرس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بينما هو يدرس في كلية التجارة، مضيفا: "ما لا يعلمه الكثير أن شعبان أخرج الكثير من عروض المسرح، وكنت أكسبه في مسابقات الجامعة".

وأضاف عطوة خلال لقائه الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "اتعينت عام 1998 موظفا في البيت الفني المسرح، وكنت طالبا في نفس التوقيت، وكل الممثلين الكبار مثلوا في المسرح في بداية حياتهم مثل نجيب الريحاني وعلى الكسار وإسماعيل ياسين، وسعد أردش وجلال الشرقاوي وسميحة أيوب"، نافيا مقولة أن المسرح لا يمنح الشهرة ويضيع الوقت.

وأشار عطوة إلى أن المسرح يطلق عليه أبو الفنون لأنه أشمل وأعمق ويضم فنونا عديدة، مضيفا أن الدكتورة هدى وصفي نصحته بالعمل في المسرح القومي لأنه أقرب للشكل الحديث، ولكنه رفض واستمر في مسرح الطليعة.

وأوضح عطوة أن مسرحية "أبو الهول يبكي سرا" كانت أول أعماله على مسرح الطليعة، وأشاد بها الناقد أحمد عبد الحميد، وكتب معلقا على هذه المسرحية أن أبو الهول يشهد ميلاد مخرج جديد.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة، في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.