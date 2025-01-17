شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يتحدث عن عبلة كامل: ممثلة عظيمة تعيش الدور من أول لحظة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم محمد سعد خلال ندوته بتليفزيون الخليج 365 عن الفنانة الكبيرة عبلة كامل، حيث قال: "عبلة كامل تتقلد بس"، وتابع "هي ممثلة عظيمة فمنذ اللحظة الأولى عندما يقول المخرج أكشن تجدها تتحول وتعيش الشخصية وتشعر وكأن دمها بيغلي، وكواليسها كذلك كانت جميلة تشعر وكأنك جالس مع بركة تجدها تتحدث عن الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت كثيراً تحضر لنا الطعام في مكان التصوير، فحقاً اشتقنا لها كثيراً".

وتابع: أتذكر موقف حدث معي بعد فيلم اللمبي كنت أسير بالسيارة في منطقة وسط البلد، وقام ضابط مرور بإيقافي وسألني عن الرخص، وحينها كنت أسير وكأن وجهي بطاقة فاستغربت وأجبته أن الرخص ليست معي، واستخدمت هاتفي للاتصال بشخص ما فسألني مع من أتحدث فقلت له مع أمي فقال "خالتي فرنسا دنا بموت فيها"، وأخذ يضحك، واكتشفت أنه كان يمزح معي، ومن يومها أصبحنا أصدقاء.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" للمنتج محمد رشيدي، مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.