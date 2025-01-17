شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تنعى فكرى صادق: تغمده الله برحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الثمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى ببالغ الحزن والأسى، الفنان فكرى صادق، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وقررت أسرة الفنان الراحل فكرى صادق إقامة عزائه يوم الأحد المقبل عقب صلاة المغرب فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وشيعت جنازة الفنان فكري صادق من مسجد السيدة نفيسة، إلى مثواه الأخير، ورافق جثمانه ابنه الفنان مراد فكري، وحضر من الفنانين، منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وحسن عبد الفتاح ومجدي فكري، وكريم الحسيني، أحمد الحلواني.

شارك الفنان فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني متنوع، ورغم أن مشاركته كانت دائما في أدوار ثانوية، إلا أنه استطاع أن يترك بصمة بارزة ببراعته في التمثيل وإتاقنه لمهنته وحبه وشغفه لها.

الفنان فكري صادق تخرج فى معهد الفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني في أوائل السبعينات، حيث كانت بدايته في عام 1972 من خلال فيلم "صور ممنوعة"، ومنذ ذلك الحين، توالت أعماله الفنية التي شملت مجموعة متنوعة من الأدوار التي أثبتت موهبته الكبيرة.

شارك فكري صادق في العديد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ السينما والمسرح المصري، ، من بين أبرز أعماله السينمائية "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين"، و"المرافعة"، جبروت امرأة، سلام يا صاحبي، قفس الحريم، عصفور له أنياب، النمر والانثى، المولد، مسجل خطر، البحث عن زوج، المعلمة والأستاذ، الرجل الشرس، العاشقان، واشتهر بدور الضابط في عدة أعمال في السينما.

وشارك في عدد من المسلسلات التي حققت نجاحاً منها، اللقاء الأخير، الحب في حقيبة الدبلوماسية، أنا وانت وبابا في المشمش، ليالى الحلمية، ذئاب الجبل، السيرة الهلالية، يا رجال العامل اتحدوا، حكايات زوج معاصر، الجبل، العنكبوت، أحلام نبيلة، الزناتى مجاهد، سلسال الدم، الصندوق الاسود، نجيب زاهى زركش، حق عرب، رمضان كريم، كما قدم العديد من المسرحيات الناجحة مثل أزواج بلا ماضي، بودى جارد، منور يا باشا، مصيدة المجانين.