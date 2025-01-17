شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج استرشادية لامتحان مادة التربية الدينية لطلاب الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، التي تنطلق غدا السبت الموافق 18 يناير 2025، بالاطلاع على النماذج الاسترشادية للامتحانات والتدريب على شكل أسئلة امتحانات السنوات السابقة.

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نماذجًا استرشادية متنوعة لجميع المواد الدراسية، وتشمل اللغة العربية، والتربية الدينية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم، يستطيع من خلالها طلاب الشهادة الإعدادية، التدريب على شكل أسئلة الامتحانات والاستعداد الجيد لها.

وفيما يلي النماذج الاسترشادية لامتحان مادة التربية الدينية:

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن النماذج الاسترشادية، التي وفرتها في جميع المواد الدراسية الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية، تقدم أسئلة متنوعة وشاملة، تغطي المنهج بأكمله وتعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية.

وأكدت إعداد النماذج وفق معايير دقيقة، لضمان استفادة الطالب من كل سؤال، وأسلوب علمي يساهم في تحسين القدرة على التحليل وحل المشكلات، مطالبة الطلاب بالتحضير والاستعداد الجيد وتخصيص وقتًا يوميًا لحل الأسئلة.