شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون غدا امتحانات نصف العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالجمعة، 17 يناير 2025 01:00 ص
يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، وينشر الخليج 365 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.
جدول امتحانات 3 إعدادي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة
السبت 18/ 1 اللغة الأجنبية - الهندسة
الإثنين 20-1 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء
الثلاثاء 21 - 1 الجبر والإحصاء - التربية الفنية
الأربعاء 22-1 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الخميس 23-1 الدراسات الإجتماعية
جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن جدول مواعيد البث المباشر والروابط على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وجميع صفحات الإدارات التعليمية ، حتى يتمكن جميع الطلاب دخول البث المباشر.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية لـ الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.
وأكدت مدير المديرية، أن الهدف من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة المستويات.
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