طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون غدا امتحانات نصف العام

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، وينشر الخليج 365 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات 3 إعدادي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

السبت 18/ 1 اللغة الأجنبية - الهندسة

الإثنين 20-1 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء

الثلاثاء 21 - 1 الجبر والإحصاء - التربية الفنية

الأربعاء 22-1 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23-1 الدراسات الإجتماعية

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن جدول مواعيد البث المباشر والروابط على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وجميع صفحات الإدارات التعليمية ، حتى يتمكن جميع الطلاب دخول البث المباشر.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية لـ الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأكدت مدير المديرية، أن الهدف من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة المستويات.