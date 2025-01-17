شكرا لقرائتكم خبر عن "دين وحياة" و"أسعار وأسواق" و"حظك اليوم" أقسام جديدة على موقع الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص الخليج 365 على تقديم المحتوى الذى يهتم به جمهوره من القراء ويبحثون عنه دائما، أطلق الخليج 365 3 أقسام جديدة وهى:

- دين وحياة

- أسعار وأسواق

- حظك اليوم

ويقدم ”الخليج 365” في قسم دين وحياة محتوى حول القضايا الفقهية والدينية والفتاوى التي تهم القارئ من مصادرها الشرعية المعتمدة، وغيرها من الأمور الدينية والحياتية التي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع المصرى.

وفى قسم أسعار وأسواق يقدم الخليج 365 خدمة لقرائه الباحثين عن أسعار السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، وعلى رأسها أسعار الخضروات بأنواعها والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها من السلع.

كما يقدم ”الخليج 365” أبرز توقعات الأبراج في قسم حظك اليوم ليلبى تطلعات قرائه المهتمين بعلم الفلك والأبراج.

ويسعى ”الخليج 365” لأن يكون دائما على قدر الثقة التى وضعها فيه جمهوره كأكبر موقع إخبارى في مصر والشرق الأوسط.

وكان ”الخليج 365” قد وصل حسابه الرسمى على فيس بوك إلى أكثر من 29 مليون متابع، وهو ما يعزز تفوق الخليج 365، من خلال الخدمات المختلفة التى يقدمها سواء على الموقع الإلكترونى أو الجريدة الورقية أو الحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.

أكثر من 29 مليون متابع من مصر والوطن العربى وكثير من دول العالم، يبحثون دوما على الحقيقة وتأكيد المعلومات الموجودة هنا وهناك، وهو ما يتوفر لهم عبر نافذة الخليج 365 على فيس بوك، والتى تقدم الكثير والعديد من الخدمات الإخبارية والمصورة والمرئية، على مدار 24 ساعة يوما، بجانب التفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والتى يهم الخليج 365 فى المقام الأول تقديم خدمة عالية المستوى لهم، بالإضافة إلى التغطيات المستمرة لجميع القضايا التى يتم تناولها بشكل جذاب عن طريق البث المباشر، واستضافتها للنجوم والمشاهير عبر تليفزيون الخليج 365، الذى حقق طفرة كبيرة فى عالم الصحافة الإلكترونية.

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أقسام الخليج 365 الجديدة - دين وحياة - أسعار وأسواق - حظك اليوم