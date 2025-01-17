شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 17 يناير: تخلص من الكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات، والتى منها تمتعه بشخصية اجتماعية، لذلك لديه العديد من الأصدقاء سواء فى محيط سكنه أو مكان عمله.

برج القوس فى حظك اليوم

يتسم مولود برج القوس بشخصيته المتفائلة دائماً، كما يحب خوض المغامرات والتسوق، ويتصف أيضاً بالعصبية التى تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة فى الكثير من الأحيان.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

تعاون مع زملائك وابتكر معهم العديد من الأفكار، التى تساعدكم على تقدم المؤسسة التى تعملون بها، وإياك والاستسلام مرة أخرى للكسل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

انصت لشريك حياتك جيداً حتى تستوعبه ولا تثير المشاكل معه مرة أخرى، حتى تظل حياتكما سعيدة وهادئة كما كنت تتمنى طوال الوقت.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك بالحصول على قسط كافٍ من النوم بشكل يومى حتى تستطيع التركيز وممارسة التمارين الرياضية.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن ينصت لشريك حياته ولا يثير المشاكل معه حتى تصبح حياتهما هادئة.