شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 17 يناير: يوم مثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى برج الثور فى الترتيب الثانى بدائرة الأبراج، حيث يبدأ فى 20 أبريل ويستمر حتى يوم 20 مايو، وهو برج ترابى يتسم بالتوازن والقدرة على التحكم فى انفعالاته والميل إلى الاستقرار والهدوء، ويحب التفاوض لكنه لا يمكن أن يتنازل عن شىء يريده.

برج الثور فى حظك اليوم 17 يناير

يشتهر مواليد برج الثور بأنهم يحبون تولى مسئولية المقربين منهم والعناية بهم بشدة، وهم يحبون أسرتهم بشدة ويخلصون لها ومستعدين لأن يتعرضوا للمتاعب من أجل حماية أحبائهم منها.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الأديب طه حسين، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

يشجعك هذا اليوم على الحفاظ على نزاهتك والتعبير عن رأيك بوضوح، ما قد يؤدى إلى تحقيق إنجازات مهمة فى المشاريع أو المفاوضات، تذكر أن الصدق لا يعنى القسوة أو التخلى عن الذوق، خفف من كلماتك باللطف واستهدف الحوار البناء.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قد تجد نفسك أكثر تعاطفًا وارتباطًا بمشاعر من حولك، إنه وقت جيد للاعتراف بهذه المشاعر دون إصدار أحكام، من خلال السماح لنفسك بالشعور الحقيقى فإنك تمهد الطريق للنمو العاطفى والشفاء.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

جرب دمج ممارسات مثل اليوجا فى روتينك اليومى، فهى لا تساعد فقط فى تعزيز مرونتك البدنية، بل تسهم أيضًا فى تحسين صفاء ذهنك وتركيزك، كما أن الهدوء والراحة التى توفرها هذه الأنشطة لا تقدر بثمن.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يوم مثالى لإجراء محادثات صادقة مع شخص مهم أو شريك محتمل، ومع ذلك تعامل مع هذه المناقشات بحساسية أقل وقلب مفتوح، ستكون قدرتك على الاستماع بعمق والاستجابة بعطف بنفس أهمية التعبير عن مشاعرك.