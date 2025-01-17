شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا تؤكد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا تؤكد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع في سوريا، وأن السوريين أنفسهم هم من يقررون مستقبل بلادهم.



وأضاف الرئيس الروسي - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - أن مصير سوريا يجب أن يقرره السوريون بأنفسهم.



وتابع: "نحن ننطلق من فرضية أن مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون أنفسهم من خلال الحوار الشامل"، مؤكدًا على أن روسيا لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في سوريا.



وقال بوتين: "عند مناقشة آخر التطورات في سوريا، أكدنا أن روسيا كانت وستظل ملتزمة بالتسوية الشاملة في البلاد على أساس احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري والمساعدات الإنسانية حتى استعادة الوضع في البلاد بالكامل.



وجرت المفاوضات بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.



وبعد ذلك تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وإيران.



وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي يونيو من العام الماضي، أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.



كما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.