شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يرصد نجمًا أزرق نادرًا يتميز بتطور غير عادى فى مجموعة المجرات M67 والان مع تفاصيل الخبر

رصد تلسكوب هابل الفضائى التابع لوكالة ناسا ظاهرة نجمية نادرة، يطلق عليها "النجم الأزرق الكامن"، داخل العنقود النجمي المفتوح M67، الذي يقع على بعد حوالى 2800 سنة ضوئية.

وقد أسر هذا النجم، وهو جزء من نظام نجمى ثلاثى فريد من نوعه، الباحثين بسبب تاريخه التطوري غير المعتاد ، ويتميز النجم الأزرق الكامن الذي تم التعرف عليه بسبب معدل دورانه المتسارع وخصائصه المميزة بين النجوم الأخرى في العنقود، ويتناقض دورانه السريع، الذي يستغرق أربعة أيام فقط، بشكل صارخ مع فترة الدوران النموذجية التى تبلغ 30 يومًا للنجوم الشبيهة بالشمس.

كشف تطور المتربص الأزرق

وفقا لتقارير من بيان صحفى رسمى صادر عن وكالة ناسا، فإن أصول النجم الأزرق تكمن فى عملية تطورية معقدة تنطوى على تفاعلات جاذبية داخل نظام ثلاثى النجوم.

في البداية، شكل نجمان شبيهان بالشمس نظامًا ثنائيًا بينما كان النجم الأزرق يدور على مسافة ، منذ حوالي 500 مليون سنة، اندمج النجمان الثنائيان، مشكلين نجمًا أكثر ضخامة، نقل هذا النجم العملاق المواد إلى النجم الأزرق، مما زاد بشكل كبير من سرعة دورانه ، بمرور الوقت، تطور النجم المندمج إلى قزم أبيض، والذي يدور حوله النجم الأزرق الآن.

ملاحظات ونتائج هابل

وباستخدام مطيافية الأشعة فوق البنفسجية، اكتشف تلسكوب هابل رفيق القزم الأبيض، الذي يتميز بدرجة حرارة سطحية عالية تبلغ نحو 12760 درجة مئوية وكتلة تبلغ 0.72 كتلة شمسية ، وتتوافق هذه القياسات مع فرضية اندماج نجمي في النظام ، ويُظهِر القزم الأزرق نفسه سمات دقيقة تميزه عن النجوم الأخرى، مثل كونه أكثر زرقة وإشراقًا قليلاً بسبب عملية نقل الكتلة

التداعيات العلمية والبحوث المستقبلية

وأكدت إيميلي لينر، الباحثة في معهد إلينوي للتكنولوجيا ، على أهمية هذا الاكتشاف، مشيرة إلى مساهمته في فهم ديناميكيات الأنظمة النجمية الثلاثية ، وتقدم مثل هذه الأنظمة، التي تضم حوالي 10% من النجوم الشبيهة بالشمس، رؤى حول تطور النجوم وإنشاء المنتجات النهائية الغريبة. وفي حين تظل النماذج التي تشرح هذه العمليات غير مكتملة، فإن هذه الحالة التفصيلية توفر فرصة نادرة لعلماء الفلك لصقل نظرياتهم.