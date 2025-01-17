شكرا لقرائتكم خبر عن الأمواج ترتفع 3.5 متر.. تحذير عاجل من الأرصاد على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (40 :60 كم /ساعة) وارتفاع الأمواج من (2.5 :3.5 متر)، وذلك اعتبارًا من الجمعة 17 يناير إلى الأحد 19 يناير 2025.

ويسود اليوم الجمعة 17 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.