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الامارات | خالد بن محمد بن زايد: 17 يناير ذكرى يؤكد فيها الإماراتيون أن الوطن حصنهم الأول

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | خالد بن محمد بن زايد: 17 يناير ذكرى يؤكد فيها الإماراتيون أن الوطن حصنهم الأول 1/2
  • الامارات | خالد بن محمد بن زايد: 17 يناير ذكرى يؤكد فيها الإماراتيون أن الوطن حصنهم الأول 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن السابع عشر من يناير، أصبحت ذكرى يؤكد من خلالها أبناء الإمارات، أن وطنهم هو حصنهم الأول، وأن كرامته وسلامته فوق كل اعتبار.

وقال سموّه في منشور عبر حسابه على موقع "إكس"، إننا نستحضر في هذه الذكرى قيم الشجاعة والنخوة الإماراتية التي تجسدت في قوة عزيمتنا وصلابة وحدتنا، ونجدد التزامنا بمواصلة مسيرة التنمية الوطنية وترسيخ دور الإمارات الريادي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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