شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة قمة المجموعة أمام أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالأهلي اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة أورلاندو غد السبت في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من أجل اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة، بعد ضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريية.

ويدخل الفريق معسكر مغلق عقب مران اليوم في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة، بعد خوض المران الختامي مساء اليوم واختيار قائمة المباراة.

يذكر أن أورلاندو يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما يقبع الأهلي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويحتاج للفوز فقط لضمان تصدر المجموعة بينما التعادل أو الخسارة سيمكن الفريق الجنوب إفريقي من إعتلاء صدارة المجموعة.

بعيداً عما سبق ، قال مارسيل كولر إن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا على الجونة في بطولة الدوري، وإنه كان يتوقع صعوبة المواجهة بعد رحلة أبيدجان التي شهدت سفرًا طويلًا وخوض لقاء قوي وسط ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: بخبرتي كلاعب سابق أعرف صعوبة اللعب مباراة كل 3 أيام، وما يسببه هذا الأمر من إجهاد بدني وذهني، مما يحتاج إلى قوة كبيرة للتعامل مع هذا الأمر ، وأضاف: خلال الشوط الثاني من المباراة ارتفع الأداء وحققنا المطلوب، وكنا موفقين في عدم استقبال الأهداف وكان لدينا العديد من الفرص.

وعن تسجيل إمام عاشور 5 أهداف خلال آخر مباراتين قال: طلبت منه التواجد بكثافة في منطقة جزاء الخصم، وأن يسجل الأهداف وهو يملك مهارات وتساعده على التألق.

وأضاف: عمر الساعي وصل إلى مستوى مميز للغاية بعد انسجامه بشكل كبير، وهو من عوامل صناعة الأهداف أمام استاد أبيدجان، وقد دفعت به أمام الجونة في مركز الجناح وأدى بشكل جيد وكان قريبًا من التسجيل، وأتمنى أن يستمر في نفس المستوى.

وأشار كولر: كل المباريات مهمة ولكل لقاء ظروفه، وبالتأكيد لا نستبق الأحداث والدوري مهم وصعب، والجونة كان ندًّا قويًّا في مبارياته الأخيرة بالبطولة.. ودفعت بكريم الدبيس كجناح لأنه في الأساس بدأ كرة القدم في طفولته كمهاجم قبل أن يتم توظيفه في الجبهة اليسرى.