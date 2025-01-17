شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب ترامب.. رؤساء يقاطعون مأدبة دونالد ونجوم سيلكون فالى فى الصفوف الأولى والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر إقامة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل، وبالفعل بدأ الحضور في تأكيد تواجدهم من عدمه، حيث ستضم مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي السابع والأربعين عدد من ابرز الشخصيات السياسية سواء من الولايات المتحدة او خارجها من زعماء ورؤساء الدول ومن ينوب عنهم.

رصدت صحيفة ذا هيل الامريكية ابرز حضور حفل تنصيب ترامب ومنهم:

الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن: أعلن بايدن الشهر الماضي أنه سيحضر حفل تنصيب ترامب وقال بالطبع إنه سيحضر، مشيرًا إلى أن الرئيس المنتهية ولايته الوحيد الذي لم يحضر الحفل هو ترامب نفسه، عندما خسر أمامه في عام 2020. كما لم تحضر السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.

آل أوباما: سيحضر الرئيس الاسبق باراك أوباما حفل 20 يناير، لكن زوجته السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما لن تحضر ولم يقدم البيان تفسيراً لغياب ميشيل أوباما. وقرارها بعدم حضور تنصيب ترامب يكسر التقليد بين معظم الرؤساء السابقين وزوجاتهم، باستثناء آل ترامب في عام 2020.

آل بوش : سيحضر جورج بوش والسيدة الأولى السابقة لورا بوش، وفقًا لمتحدث باسمهم

آل كلينتون : سيحضر الرئيس بيل كلينتون والسيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون الحفل الأسبوع المقبل أيضًا.

ورغم تأكيدهم حضور حفل تنصيب ترامب، كشفت شبكة إن بي سي، أن باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش لن يحضروا غداء التنصيب التقليدى للرئيس المنتخب دونالد ترامب رغم تلقى أوباما دعوة لكنه رفض الحضور كما تمت دعوة كلينتون لكنه لا يخطط للحضور، بينما قال مكتب بوش الأمر نفسه، كما تلقت وزيرة الخارجية السابقة والسيدة الأولى هيلاري كلينتون أيضًا دعوة إلى غداء تنصيب ترامب لكنها لن تحضر، ولم يستجيب المتحدث باسم فريق انتقال ترامب على الفور لطلب التعليق على الغيابات.

كبار سيليكون فالى في الصفوف الاولي

في الوقت نفسه يتسابق رؤساء سيليكون فالي لكسب ود ترامب حيث اعلن الثلاثة الكبار انهم سيحضرون تنصيب الرئيس الجمهوري الجديد،

إيلون ماسك: سيكون الملياردير الأمريكي في مقدمة الحضور خاصة بعد اختياره لقيادة "وزارة كفاءة الحكومة" التابعة لترامب، بعد تبرعه بملايين الدولارات لحملة ترامب وأصبح حليفًا وثيقًا للرئيس المنتخب.

جيف بيزوس: ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مالك أمازون الذي يمتلك أيضا شركة الفضاء بلو اريجون سيكون حاضرًا أيضًا وأعرب مؤخرًا عن تفاؤله بشأن سياسة الفضاء الجديدة لإدارة ترامب.

مارك زوكربيرج: سيحضر الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، حفل التنصيب، ومن المقرر ان يجلس بجوار بيزوس وماسك

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