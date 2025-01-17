شكرا لقرائتكم خبر عن حرية الصحافة فى مهب الريح.. عنف ضد صحفيين هاجموا بلينكن بسبب سياسته إزاء إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الولايات المتحدة نهجها الواضح فى إزدواجية المعايير وعدم احترام حرية الصحفيين، وبدا هذا واضحا فى المؤتمر الصحفى الأخير لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الذى رفض الرد على اسئلة الصحيفيين الذين هاجموه عند الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، فى الوقت الذى واصلت فيه واشنطن إرسال الأسلحة للدولة العبرية.

وتعرض بلينكن لعاصفة من الغضب عندما هاجمه أحد الصحفيين أثناء حديث عن اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد 15 شهرا من الحرب الإسرائيلية الوحشية على القطاع.

وفاجأ الصحفى اليهودى ماكس بلومنثال بلينكن أثناء حديثه، ووجه إليه سؤال "300 مراسلوا كانوا هدفا لقنابلك، لماذا واصلت إرسال القنابل فى الوقت الذى كان لدينا فيها اتفاقا فى مايو".

وتابع، "جميع الموجودين فى هذه الغرفة يا تونى كان يعلم أن لدينا اتفاقا فى مايو الماضى، فى إشارة إلى الاتفاق الذى أعلن عنه الرئيس جو بايدن فى هذا الوقت. واتهم الصحفى بلينكن بالتخلى عن أسس القانون من أجل "التزامهم بالصهيونية".

وواصل الصحفى هجومه على بلينكن، فى الوقت الذى تجنب الأخير الرد عليه وبدأ المساعدون فى إخراجه من الغرفة، وقال بلومنثال لماذا سمحت بتدمير منازل أصدقائى فى غزة، متهما وزير الخارجية الأمريكى، يهودى الديانة، بالمساهم فى تدمير دينهم اليهودية عبر ربطها بالفاشية، بسبب رضوخه لإدارة نتنياهو. وقال له: لقد رضخت أمام الفاشية الإسرائيلية. وقال له: جدك كان من اللوبى الإسرائيلى.. هل سيطرت عليك إسرائيل؟ ولماذا سمحت بوقوع محرقة عصرنا؟ وما هو شعورك أن يكون إرثك الإبادة

فيما قال له صحفى آخر، أنتم تعرفون عن أسلحة إسرائيل النووية ، فيما يمول الجميع محكمة العدل الدولية كنت أجلس هناك بهدوء، لكن الآن يعاملنةى شخصان أو ثلاقة بخشونة.. تتكلمون عن الصحافة الحرة، انتم تؤذوننى، موجها حديث للأمن الذى حاول إزاحتة بالقوة من على مقعده، ووصفه الصحفى بلينكن بانه مجرما متسائلا: لماذا لست فى لاهاى؟



