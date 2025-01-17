شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يوزع بطاطين الشتاء ويقدم معرض ملابس ضمن حملة "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

قامت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني، بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الاجتماعية ضمن حملة "إيد واحدة"، شملت توزيع بطاطين الشتاء ومعرض ملابس في عدة محافظات.

في محافظة أسيوط، تم توزيع بطاطين الشتاء على 1100 مستفيد في مراكز وقرى: بني مر، بني زيد الأكراد، الأطاولة، بني عليج، عرب مطير، العصاره، الحمام، الجنادله، أولاد إلياس، بني إدريس، عنك، بوق، بني رافع، بني شعران، بني سند، وجحدم.

وفي محافظة بني سويف، استهدفت الجمعية 850 مستفيدًا في مراكز سمسطا وببا، حيث شملت القرى المستفيدة دشاشة، دشطوط، سؤبو، الشيخ خطاب، زاوية الناوية، طوه، ومنيل موسى.

كما أقامت الجمعية معرض ملابس في محافظة كفر الشيخ، حيث استفاد 575 شخصًا من سكان العبايدة، نايف عماد، عزبة نايف الجديدة، عزبة اللقه، عزبة المرايه، عزبة الوز، بندر سيدي سالم، منشية علي، وكفر المشارقة.

وفي محافظة الفيوم، وزعت الجمعية بطاطين الشتاء على 650 مستفيدًا فى قرى ومراكز بالمحافظة.

هذه المبادرة تأتي ضمن جهود التحالف الوطني وجمعية الأورمان لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال فصل الشتاء خلال حملة إيد واحدة.



