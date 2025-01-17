شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتعزيز فوائد المشى بعد تناول الطعام والان مع تفاصيل الخبر

المشي بعد تناول الوجبات عادة بسيطة للغاية ولكنها ذات فوائد صحية مذهلة، فهى تحسن الهضم وتعزز مستويات الطاقة وحتى تساعد في الحفاظ على وزن صحي، ولكن ليس كل المشي بعد الوجبات فعالًا بنفس القدر، وللحصول على أقصى استفادة من المشي، من المهم اتباع ممارسات معينة تعمل على تحسين الفوائد بشكل كبير، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 نصائح أساسية يجب وضعها في الاعتبار عند المشي بعد الوجبات للحصول على أقصى فائدة:

انتظر لمدة 10-15 دقيقة بعد تناول الوجبة

على الرغم من أن المشي مباشرة بعد تناول الطعام قد يبدو فكرة جيدة، إلا أن منح جسمك 10 إلى 15 دقيقة للراحة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، وتسمح هذه الاستراحة القصيرة لمعدتك ببدء عملية الهضم وتقلل من خطر الانزعاج أو التشنج أثناء المشي، واستخدم هذا الوقت للاسترخاء واحتساء كوب من الماء للبقاء رطبًا.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2011، يُنصح الأشخاص بالراحة بعد تناول الطعام ثم البدء في المشي بعد 30-60 دقيقة، وقد تكون هذه النصيحة مناسبة للأشخاص الذين لا يشعرون بالراحة عندما يبدأون في المشي بعد تناول الطعام مباشرة، ومع ذلك لا يحتاج بعض الأشخاص إلى الاسترخاء بعد تناول الطعام لأنهم لا يعانون من أي ردود فعل سلبية.

حافظ على المشي خفيفًا ومريحًا

يجب أن يكون المشى بطيئًا وبمعدل ثابت خاصة بعد تناول الوجبات، وتجنب ممارسة تمارين رياضية عالية الكثافة، وحاول أن تسمح لك سرعتك هذه بإجراء محادثة بسهولة، كما يمكن أن يتداخل المشي السريع بعد تناول الطعام مع عملية الهضم عن طريق تحويل تدفق الدم بعيدًا عن معدتك، فيما يساعد المشى الهادىء أو ببطء على تحفيز الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز التأثير المهدئ على الجسم.

القيام بتمارين اليد البسيطة

اجعل المشي بعد تناول الطعام أكثر متعة من خلال تضمين تمارين اليد اللطيفة، حيث تعمل هذه التمارين على تحسين الدورة الدموية، وتعزيز المرونة، والحفاظ على نشاط الجزء العلوي من الجسم.

خذ أنفاسًا بطيئة وعميقة من الأنف والزفير من الفم

هذا يزيد من تدفق الأكسجين ويساعد في الهضم، واستخدم هذا الوقت لإرخاء عقلك، حيث يمكن أن يقلل المشي اليقظ من التوتر ويحسن مزاجك العام، وتشير دراسة أجريت عام 2018 إلى أن المشي أثناء التنفس يزيد من قدرة مرضى قصور القلب على تحمل النشاط البدني، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تشبع الأكسجين بشكل أفضل وزيادة الوعي الداخلي ويزيد أيضًا من جودة حياة الشخص.

استخدم المشى لتعزيز التفاعلات الاجتماعية

استمتع بالمشى مع أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة من أجل جعله نشاطًا ممتعًا، حيث يعزز التفاعل الاجتماعي الأفكار الإيجابية والصحة العقلية، أما إذا كنت تمشي بمفردك، فاستخدم هذا الوقت للامتنان أو اليقظة من خلال التفكير في يومك أو الاستمتاع بالطبيعة.