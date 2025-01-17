شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يوافق على رحيل مصطفى الزنارى عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وافق السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على رحيل مصطفى الزنارى لاعب الفريق عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى ظل عدم قناعته باللاعب.

ومنح جروس مسئولو نادى الزمالك الضوء الأخضر لرحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوى أو تسويقه ومن المقرر أن تدرس الإدارة العروض التي تلقاها اللاعب وبحث المناسب منها للموافقة عليها.

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك على تسليم تقريره الفنى عن الفريق من حيث طلباته الفنية وقائمة اللاعبين المطلوب ضمها للفريق وقائمة المقرر الاستغناء عنهم وعدم الحاجة إلى جهودهم ، بعد مباراة الفريق امام إنيمبا بالكونفدرالية.

ويلتقى الزمالك مع انيمبا النيجيرى بالجولة الختامية ببطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل،باستاد القاهرة، حيث يتكون طاقم التحكيم من: الجابوني بيير جيسلان أتشو حكماً للساحة، ويعاونه كل من: الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا والكاميروني كارين أتيزامبونج فوكو مساعدين والجابوني تانجوي باتريس ميبيامي حكماً رابعاً، واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام يحيى حدقة من المغرب، والمنسق العام محمد بلال جندور من الجزائر.