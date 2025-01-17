شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه غزل المحلة وديًا اليوم استعدادا لأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الوطني للشباب الفريق الأول لفريق غزل المحلة اليوم الجمعة بالمحلة، ضمن برنامج الإعداد الذى وضعه اسامه نبيه المدير الفني الجديد للبطولات المقبلة، وعلى رأسها بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة التي تقام في كوت ديفوار أبريل المقبل



وتعتبر ودية غزل المحلة الثانية لشباب الفراعنة، حيث خاض المنتخب الودية الأولى و فاز بها بهدفين دون رد أمام الفريق الأول لنادي الرجاء بمطروح، وأحرز الهدفين عمار ياسر وعبد الرحمن كاباكا فى الدقيقتين 30 و72، وحرص أسامة نبيه على أداء المباراة بتشكيلين مختلفين.

وتغيرت كليا ترتيبات وتحضيرات منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة أسامة نبيه، والذى كان يستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولة كإعداد لأمم إفريفيا تحت 20 سنة.

وكان كاف، قد أعلن في وقت سابق، إقامة النسخة الثامنة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين، خلال الفترة ما بين 1 إلى 28 فبراير 2025، قبل أن يتم تأجيلها بسبب عدم جاهزية المرافق في الدول المحتضنة للبطولة.

وكان من المنتظر أن تشارك سبعة دولة في الدورة المصغرة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المحليين 2024، وهي مصر، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، الجابون، جامبيا، مالاوي.

ومن المقرر، أن يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مساء يوم غد الأربعاء، قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2024 والتي سيحتضنها مركز (كينياتا الدولي للمؤتمرات) بالعاصمة الكينية نيروبي.

يذكر أن 17 منتخبا قد حجزا مقاعدهم في كأس أمم أفريقيا للمحليين، وهم كينيا، تنزانيا، أوغندا، المغرب، غينيا، السنغال، موريتانيا، النيجر، بوركينا فاسو، نيجيريا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السودان، زامبيا، أنجولا ومدغشقر.