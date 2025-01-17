شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الجمعة 17 يناير 2025 شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 17 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل حد الضباب على مناطق من شمال الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، موضحة أن سرعة الرياح تكون (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3.5:2.5 م).

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.