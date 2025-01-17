شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025.. تطورات الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025، حيث سجل عيار 24 مستوي 4354 جنيها للجرام الواحد، فيما سجل عيار 21 سعر 3810 جنيهات، وعيار 18 بلغ 3265 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل استقرارًا

وسجل الجنيه الذهب استقرارًا عند 30480 جنيها مصريا، مما يعكس استقرار السوق المصري في ظل التغيرات العالمية.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4354 جنيها.

عيار 21 يسجل 3810 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3265 جنيها.

الجنيه الذهب 30480 جنيها.

ارتفاع الذهب في البورصة العالمية

في المقابل، سجل الذهب في البورصة العالمية ارتفاعًا لأعلى مستوى خلال شهر، مما يعكس التأثير العالمي على السوق. هذا الارتفاع يأتي في ظل استمرار الطلب العالمي على الذهب، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.