بمقطوعات موسيقية حصرية لموسم الرياض.. أنتوني هوبكنز يقدم الليلة "الحياة حلم"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تستعد العاصمة السعودية لاستضافة حفل موسيقي غير مسبوق للنجم العالمي السير أنتوني هوبكنز، الذي سيعتلي خشبة مسرح بكر الشدي الليلة، الجمعة 17 كانون الثاني (يناير)، لتقديم عرضه الموسيقي الأول بعنوان "الحياة حلم".

هذا الحدث، الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض، يبرز وجهًا مختلفًا للنجم الحائز على جائزة الأوسكار، هذه المرة كمؤلف موسيقي.

الأوركسترا الملكية

في هذا الحفل، سيقدم هوبكنز مقطوعات موسيقية ألفها خصيصًا للمناسبة، وستقوم بتأديتها الأوركسترا الفلهارمونية الملكية بقيادة المايسترو ماثيو فريمان.

الحفل يمثل تتويجًا لشهور من العمل المكثف على الموسيقى التي تعكس رؤى هوبكنز الإبداعية، بعيدًا عن أي ارتباط بأدواره السينمائية الشهيرة.



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بروفة على البيانو

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، شارك عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هوبكنز في بروفة على البيانو استعدادًا للحفل. وأعلن آل الشيخ أن هذا الحدث يشكل إضافة استثنائية لموسم الرياض، مشيرًا إلى أن العرض يعد تجربة نوعية غير قابلة للتكرار.



تكريم مستحق وإرث موسيقي

هذا العرض يأتي بعد عام من تكريم هوبكنز في حفل "Joy Awards" بجائزة "الإنجاز مدى الحياة"، اعترافًا بمسيرته الممتدة لأكثر من ستة عقود في التمثيل والإخراج. في كلمته أثناء استلام الجائزة، عبر هوبكنز عن امتنانه للمملكة العربية السعودية وتقديره لتكريم مشواره الفني، مشددًا على أهمية الفنون في التقريب بين الثقافات.



إبداع خارج السينما

أنتوني هوبكنز ليس غريبًا على عالم الموسيقى. فقد سبق له إصدار ألبومات موسيقية كلاسيكية في عامي 2011 و2012، ما يثبت أن موهبته لا تقتصر على الشاشة الكبيرة. ومع ذلك، فإن تقديمه حفلاً حيًا بهذا الحجم يمثل نقلة كبيرة وتحديًا فنيًا مختلفًا. ما يضفي على هذا الحدث أهمية خاصة هو أن المقطوعات التي ستُعرض كُتبت خصيصًا لموسم الرياض، ما يجعلها حصرية لأول مرة.

يشار الى أن الحفل الموسيقي لـ"الحياة حلم" يأتي كجزء من استراتيجية موسم الرياض التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للفنون والثقافة.

توقيت مفصلي

الحفل لا يُعتبر مجرد عرض موسيقي؛ بل يعكس التزام المملكة بتقديم تجارب ثقافية عالمية المستوى. أنتوني هوبكنز، الذي طالما عُرف بإتقانه لأدواره السينمائية، يقدّم عبر هذا الحفل إبداعًا موسيقيًا يعبر عن بُعد جديد في شخصيته الفنية.

الجمهور السعودي والعالمي على موعد مع ليلة تُظهر بوضوح كيف يمكن للمواهب العظيمة أن تتجاوز حدود أي مجال فني.

هذا الحدث الفني، الذي يقام في إطار موسم الرياض، ليس مجرد تجربة ترفيهية بل رسالة عن أهمية التنوع في الفنون وعن قدرة الإبداع على تجاوز الحدود التقليدية للفن.