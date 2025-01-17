شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 -1-2025.. الطن بـ3200 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17-1-2025، ووصل متوسط سعر طن الأسمنت نحو 3 آلاف جنيه تسليم المصنع على أن يباع للمستهلك بمتوسط سعر 3200 جنيه للطن الواحد عند بعض الموزعين حسب نوع الشركة المنتجة.

وهناك حالة من الوفرة فى المنتج، مما دفع لاستقرار السعر عند 3200 جنيه للمستهلك، وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه تسليم أرض المصنع، وفقا لسعر هذا الشهر، وتراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن، وذلك نظرا لكثرة وتوافر المعروض في الوقت نفسه.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري ، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025 وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية تراجعها بشكل طفيف ويعتبر الاسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.

وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.