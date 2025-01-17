التلغراف: وقف إطلاق النار في غزة أول انتصار في عهد ترامب

الرياص - اسماء السيد - أعلن الأربعاء الماضي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتناولت الصحف العالمية هذا الإعلان المنتظر من عدّة أبعاد، محللةً أسباب تغير الموقف الإسرائيلي تجاه الاتفاق، وتأثير فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية على التوصل للاتفاق.

نبدأ من صحيفة التلغراف البريطانية، ومقال للكاتب تيم ستانلي بعنوان "اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس أول انتصار في عهد ترامب الجديد".

ويستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن "عهد" ترامب الجديد قد يبدأ بنجاح سياسي كبير، ممثلاً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل أن يدخل البيت الأبيض.

ويرى الكاتب أن التوصل للاتفاق قبل أداء ترامب اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل، "ليس مجرد حظ سعيد، بل إنه تأييد لنظرية الرجل المجنون في العلاقات الدولية"، وأن ذلك قد يكون له دور في تحريك السياسة الدولية بطريقة لم ينجح فيها سلفه جو بايدن.

ويقول الكاتب إن جو بايدن "فشل في توفير الضغط الكافي للتوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة على الإسرائيليين"، وهذا ما يجعل دور ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، رائعاً للغاية، وفقاً للكاتب الذي يبيّن أن ويتكوف "بذل قصارى جهده لإجبار بنيامين نتنياهو على الموافقة".

ويضيف أن "المسؤولين العرب يرون أن ويتكوف فعل الكثير لإقناع الزعيم الإسرائيلي في اجتماع واحد أكثر مما فعله بايدن خلال عام كامل".

ويتحدث الكاتب عن "الإجماع الإعلامي" بأن ترامب "لا يزال يشك في نتنياهو بعد أن اعترف بفوز بايدن في عام 2020"، مدللاً على ذلك مشاركة ترامب مؤخراً لمقطع فيديو مثير للجدل يتضمن شتائم ضد نتنياهو.

ويشير الكاتب إلى أنه من المفارقة "أن جمهوريا (ترامب) هو من أوقف الصراع الذي بدأ في عهد ليبرالي (بايدن)".

ويعقد الكاتب مقارنات مع فترات سابقة لرؤساء أمريكيين مثل رونالد ريغان، ويبرز كيف أن ترامب استطاع التوصل إلى اتفاقات حتى قبل دخوله البيت الأبيض، مما يعزز صورته في السياسة الأمريكية والعالمية.

ويختتم مقاله بتوقع "أن يكون قد تم التوصل إلى اتفاق في هذه الحالة لأن كلا الجانبين يعرفان كيف يكون الرئيس القادم، وإلى أي مدى يمكن أن يكون ترامب شريراً وعشوائياً"، وهي صفات يراها الكاتب "جيدة لزعيم عالمي".



Reuters ترامب يقول إن انتصاره الانتخابي أثر على اتفاق وقف إطلاق النار

"الآن ليس الوقت المناسب لأن ينسب أي شخص الفضل لنفسه"

وفي افتتاحية صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية ليوم الخميس، بعنوان "صفقة الرهائن تتعلق بالناس، وليس بالسياسة"، هناك تأكيدات بضرورة أن يكون الوقت الحالي مخصصاً للتفكير في الرهائن، بدلاً من الانخراط في الجدالات السياسية.

وتتحدث الصحيفة عن تصريحات ترامب التي ينسب فيها الفضل لنفسه في التوصل للاتفاق، حيث قال إن "انتصاره الانتخابي الأخير أثر على اتفاق وقف إطلاق النار".

وتشير الصحيفة إلى أن منشورات ترامب تنوه إلى وجود خطط لتوسيع اتفاقيات أبراهام وتعزيز "السلام من خلال القوة" في المنطقة.

وتضيف: "لكن الآن ليس الوقت المناسب لأن ينسب أي شخص الفضل لنفسه، ولا الوقت المناسب لدفع أجندة سياسية بأي طريقة. فهذا هو الوقت المناسب للتفكير في الرهائن".

وتدعو للتفكير في الرهائن الذين قتلوا في الأسر، وأولئك الذين سيتم إعادتهم لبلادهم وفق بنود الاتفاق.

وتقول: "هذا ليس الوقت المناسب للخوض في السياسة التافهة، وليس الوقت المناسب للرثاء على إطلاق سراح إرهابيي حماس؛ هذا يمكن أن يأتي في وقته المناسب.. دعونا نؤجل القتال إلى الغد".

وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "حان الوقت لنشعر بشرارة الأمل التي يجب أن تسري بين أسر الرهائن في لم شملهم مع أحبائهم مرة أخرى والاستعداد للترحيب بشعبنا في الوطن مرة أخرى".