شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الجمعة 17-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-1-2025، استقرارها في مختلف المحافظات المصرية ولدى الموزعين بواقع 38200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع .

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

وفق ما كشف عنه أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، ويحرص الجميع سواء الشركات أو الأفراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية، وانعكس استقرار سعر حديد التسليح على قطاع التشييد والبناء بشكل إيجابي.

واستقر سعر الحديد اليوم الجمعة 17 -1-2025 في الأسواق، على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك، وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية

أسعار الحديد اليوم الجمعة 17 يناير 2025 تسليم أرض المصنع

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.