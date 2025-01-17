شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 17-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 17-1-2025، استقرارًا أمام البنوك، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى البنوك:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.80جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.90جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.90جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.88جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.87جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.78جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.