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عدن - ياسمين التهامي - الأطعمة فائقة المعالجة تؤثر على تطور فك الإنسان وحجم أسنانه
حذر العلماء من أن الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) لا تؤثر فقط على صحة الإنسان، بل قد تلعب أيضًا دورًا في تطور أجسامنا، وخاصة الفك، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان".
هذا الفرق في الحجم كان ملحوظًا حتى بين الأطفال قبل أن يكبروا بما يكفي للمضغ.
هذه التغييرات تثير تساؤلات حول تأثير التغذية الحديثة على تطور الجسم البشري.
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