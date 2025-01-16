الأطعمة فائقة المعالجة تؤثر على تطور فك الإنسان وحجم أسنانه

حذر العلماء من أن الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) لا تؤثر فقط على صحة الإنسان، بل قد تلعب أيضًا دورًا في تطور أجسامنا، وخاصة الفك، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان".

وقد أظهرت دراسات قياسات جماجم أفراد من مجموعات سكانية مختلفة أن شكل عظم الفك مرتبط بالنظام الغذائي. فالسكان الذين يعتمدون على الزراعة كانوا يمتلكون عظام فك أصغر حجمًا مقارنة بالصيادين وجامعي الثمار.

هذا الفرق في الحجم كان ملحوظًا حتى بين الأطفال قبل أن يكبروا بما يكفي للمضغ.