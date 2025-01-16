اخبار اليمن

الأطعمة فائقة المعالجة تؤثر على تطور فك الإنسان وحجم أسنانه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة فائقة المعالجة تؤثر على تطور فك الإنسان وحجم أسنانه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأطعمة فائقة المعالجة تؤثر على تطور فك الإنسان وحجم أسنانه

حذر العلماء من أن الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) لا تؤثر فقط على صحة الإنسان، بل قد تلعب أيضًا دورًا في تطور أجسامنا، وخاصة الفك، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان".

وقد أظهرت دراسات قياسات جماجم أفراد من مجموعات سكانية مختلفة أن شكل عظم الفك مرتبط بالنظام الغذائي. فالسكان الذين يعتمدون على الزراعة كانوا يمتلكون عظام فك أصغر حجمًا مقارنة بالصيادين وجامعي الثمار.

هذا الفرق في الحجم كان ملحوظًا حتى بين الأطفال قبل أن يكبروا بما يكفي للمضغ.

كما أظهرت الأبحاث اختلافات في حجم وشكل عظام الفك بين أولئك الذين عاشوا قبل وبعد فترة التصنيع، عندما بدأ الناس يعتمدون بشكل أكبر على الأطعمة المصنعة.

هذه التغييرات تثير تساؤلات حول تأثير التغذية الحديثة على تطور الجسم البشري.

كانت هذه تفاصيل خبر الأطعمة فائقة المعالجة تؤثر على تطور فك الإنسان وحجم أسنانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا