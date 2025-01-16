شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الخميس 16-1-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الخميس 16-1-2025 أمام الجنيه المصرى، فى آخر التعاملات البنكية المسجلة بالبنوك. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.37 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.39 جنيه للشراء و50.49 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.39 جنيه 50.49 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى تعاملات البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء. 50.50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر. سعر الدولار فى بنك مصر. 50.49 جنيه للشراء. 50.39 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء. 50.50 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.40 جنيه للشراء. 50.50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.40 جنيه للشراء. 50.50 جنيه للبيع.

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