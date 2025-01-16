الامارات | رحلة في مدينة تعتزّ بماضيها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على ضفاف الشريان الحيوي لمدينة تعتزّ بماضيها، سياح يتعرّفون إلى ملامح من تاريخ دبي التي تعجّ بالحياة والزوار وقصص الأمس واليوم والمستقبل، لاسيما في المكان الذي يعدّ شاهداً على «الزمن الجميل»، أمام متحف البلدية الذي يصحب الضيوف في رحلة عبر السنين، ليروا كيف كنا، ومتى بدأت المسيرة، وإلى أين وصلت من تطور، وذلك من قلب منطقة ديرة، حيث الأسواق التقليدية القديمة، والأزقة الضيقة، والدكاكين التي تنبعث منها روائح البهارات والبخور والعطور الأصيلة، وتجمع على رفوفها منتجات وتحفاً من كل شكل، وتفاجئ زوار دبي من حول العالم.