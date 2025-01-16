الامارات | مشاركون في «المنكوس»: يعيدنا إلى جذورنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكّل برنامج «المنكوس»، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، ويقام موسمه الرابع على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، منصة للاحتفاء بالتراث الوطني والموروث الثقافي، ونجح بشكل لافت في تعزيز الهوية الثقافية للمنطقة العربية، وجمع بين الفن الشعبي والتراثي والابتكار ليصبح منصة ثقافية متميزة، خصوصاً في جذب الفئات الشابة.

وأكد مشاركون في «المنكوس» أن البرنامج لم يقتصر على إحياء الفن الشعبي، بل أتاح للشباب فرصة فريدة للتفاعل مع ثقافاتهم وهويتهم التاريخية، في وقت تسيطر التكنولوجيا على حياتهم اليومية.

وقال أحمد عبدالله الهلالي (الإمارات) إن النجاح اللافت الذي حققه برنامج المنكوس، يعود إلى الدعم الكبير من القيادة للبرامج التراثية، مؤكداً أن فكرة «المنكوس» تمثل خطوة متميزة في إعادة إحياء الفن الشعبي الأصيل.

وأضاف أن البرنامج يشكل فرصة مهمة لتعريف الجيل الجديد بفن قد يكون غريباً عليه، مشيراً إلى أن كثيراً من الشباب اليوم لا يعرفون ما هو «المنكوس» وما الذي يرمز إليه من موروث ثقافي غني، وأثنى على نجاح البرنامج في جذب الجمهور الشاب، وهو أمر نادر في وقت تهيمن فيه التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على حياة الجيل الجديد.

من جانبه، قال عبدالله القحطاني (السعودية): «جئت خصيصاً من المملكة لحضور برنامج المنكوس، الذي يعيدنا إلى جذورنا ويحفزنا على الابتعاد عن الانشغال بالتكنولوجيا، ليعيد التركيز على ثقافتنا وتراثنا، ويُظهر تميز المشاركين الذين يمتلكون قدرات صوتية وأدائية استثنائية، تجعل كل حلقة من البرنامج تجربة فنية مميزة».

من جهته، أكد الشاعر خالد الجابر (أبوظبي) أن برنامج المنكوس يسهم بشكل كبير في تعزيز الهوية الثقافية للمجتمعات العربية.

وأعرب عن تمنياته في توسيع نطاق المسابقات في المستقبل بإضافة فنون أخرى، مثل «الونة» و«التغرودة» و«الشلات البحرية والبرية»، لتقديم تجربة أكثر تنوعاً.

أما ساري السند (لبنان) فعبّر عن إعجابه بالمحتوى الثقافي والتراثي للبرنامج، مؤكداً أنه يعزز حب التراث في نفوس الشباب.

اقتراح لتعزيز التفاعل

اقترح المشارك اللبناني، ساري السند، إشراك الجمهور في التصويت بالمواسم المقبلة من برنامج «المنكوس»، باستخدام أجهزة تصويت تُوزّع على الحضور، لتعزيز التفاعل بين البرنامج والجمهور.

أحمد الهلالي:

. البرنامج يشكّل فرصة مهمة لتعريف الجيل الجديد بفن قد يكون غريباً عليه.

عبدالله القحطاني:

. المنكوس يحفزنا على الابتعاد عن الانشغال بالتكنولوجيا ليعيد التركيز على ثقافتنا وتراثنا.