شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تعتدي على مدير وكالة سبأ بمأرب.. تفاصيل الحادثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رض صحفي للاعتداء بالضرب في مدينة مارب، شمال شرق اليمن، ظهر الاربعاء 15 يناير/كانون ثان 2025. وقال الصحفي عبد الحميد الشرعبي مدير وكالة سبأ الرسمية بمحافظة مأرب ان عصابة يقودها أحمد صالح الشغمي ولفت الشرعبي في بلاغه الذي وجهه ايضا إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد الاعلاميين اليمنيين، ومنظمة صدى للاعلاميين اليمنيين؛ انه في فبراير/شباط 2024 تعرض منزله للاعتداء من قبل الشغمي، ويومها هدد بقتله، غير انه تاخر بعودته إلى المنزل واشار الى ان القضية وصلت إلى المحكمة، والتي اصدرت حكما في 4 ديسمبر/كانون اول 2024 قضى بادانة الشغمي بتهمة التهديد، وسجنه 4 اشهر، لكنه استأنف الحكم، وأصر على تنفيذ تهديده، منوها الى ان المعتدي يتكئ على تراخي القضاء وحماية نافذين. واشار الى ان القضية وصلت إلى المحكمة، والتي اصدرت حكما في 4 ديسمبر/كانون اول 2024 قضى بادانة الشغمي بتهمة التهديد، وسجنه 4 اشهر، لكنه استأنف الحكم، وأصر على تنفيذ تهديده، منوها الى ان المعتدي يتكئ على تراخي القضاء وحماية نافذين. وطالب الشرعبي بالتضامن معه للضغط في ضبط الجناة وتوفير الحماية له ولاسرته

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