شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يساعد في عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الاثنين أن الجيش سيواصل المساعدة في عمليات الترحيل "الجماعي" للمهاجرين، وذلك في أول يوم عمل رسمي له في البنتاغون.

ويعد هيغسيث أحد أكثر اختيارات الرئيس دونالد ترامب إثارة للجدال في مجلس الوزراء، وقد صادق الجمهوريون في مجلس الشيوخ على تعيينه رغم المخاوف بشأن قلة خبرته.

وبعد أن تمت المصادقة بصعوبة بالغة على تعيينه، أوضح أنه سيعمل على تنفيذ أجندة الرئيس والتي تشمل استخدام الجيش في عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين. وزارة الدفاع الأمريكية وقال بيت هيغسيث للصحافيين على درجات البنتاغون إن "مساندة عمليات الترحيل الجماعي دعما لهدف الرئيس هو أمر ستواصل وزارة الدفاع القيام به بالتأكيد".

وأعادت كولومبيا طائرتين عسكريتين أمريكيتين على متنهما عدد من مواطنيها خلال نهاية الأسبوع، ما دفع ترامب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية عقابية دفعت في نهاية المطاف بوغوتا إلى التراجع والموافقة على قبول استقبال المهاجرين غير النظاميين.

وقال هيغسيث أيضا إنه سيتم إصدار المزيد من الأوامر التنفيذية بشأن التخلي عن برامج التنوع والمساواة والإدماج من وزارة الدفاع وكذلك إعادة العسكريين الذين تم تسريحهم لرفضهم تلقي لقاح كوفيد-19، وهو أمر لم يعد إجباريا منذ فترة.